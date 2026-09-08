Smithfield Foods s'attend à enregistrer une perte d'exploitation au troisième trimestre dans son activité de viande de porc fraîche

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Smithfield Foods SFD.O a annoncé mardi que son secteur de la viande de porc fraîche devrait enregistrer une perte d'exploitation ajustée au troisième trimestre, en raison de la pression persistante exercée par la baisse des prix du porc et de la réduction de la marge commerciale du secteur, dans un contexte de prudence des consommateurs.

L'action Smithfield a chuté de près de 2 % en séance prolongée après que la société a également annoncé prévoir un bénéfice d'exploitation ajusté en baisse pour le trimestre en cours dans son activité de production porcine par rapport à l'année dernière.

Voici quelques détails:

* Smithfield a indiqué que la baisse des prix des découpes de porc et des porcs fixés par l’USDA avait comprimé les marges du secteur, ce qui a conduit à une « vision plus prudente de la rentabilité du segment ».

* "La révision de nos perspectives s’explique par les conditions de marché externes qui affectent certaines parties de la chaîne de valeur de la viande de porc", a déclaré le directeur général Shane Smith.

* Le transformateur américain de viande de porc s’attend désormais à enregistrer au troisième trimestre une perte d’exploitation ajustée comprise entre 70 et 90 millions de dollars dans le segment de la viande de porc fraîche, sa deuxième source de revenus, après avoir affiché un bénéfice de 10 millions de dollars il y a un an.

* Elle prévoit également un bénéfice d’exploitation ajusté trimestriel compris entre 25 et 45 millions de dollars pour son activité d’élevage de porcs, contre 89 millions de dollars un an plus tôt.

* En revanche, elle a maintenu inchangées ses prévisions de résultat d’exploitation ajusté pour l’exercice 2026 concernant les viandes conditionnées – le segment le plus important de la société –, qui se situent entre 1,08 milliard et 1,15 milliard de dollars.

* Elle s’attend également à afficher un résultat d’exploitation ajusté total pour l’entreprise, pour le trimestre se terminant en septembre, compris entre 115 et 175 millions de dollars, contre 310 millions de dollars pour la même période l’année dernière.

* La société, qui évolue dans un contexte de prudence des consommateurs en matière de dépenses, s’est également dite "déçue" par l’impact que la dynamique du marché des matières premières aurait sur ses résultats à court terme.

* Le mois dernier, Smithfield a revu à la baisse ses prévisions annuelles de chiffre d’affaires total et de résultat d’exploitation ajusté. La société devrait participer jeudi à la Barclays Global Consumer Conference.