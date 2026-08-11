Smithfield Foods revoit à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année alors que les consommateurs réduisent leurs dépenses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles au paragraphe 5 et de détails au paragraphe 4)

Smithfield Foods SFD.O a revu à la baisse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel total et de résultat d'exploitation ajusté, invoquant des difficultés persistantes, notamment la prudence des consommateurs en matière de dépenses et la hausse des coûts des intrants.

L'action de la société a reculé de 3% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse. L'inflation a ralenti plus que prévu en juin, sous l'effet de la baisse des prix de l'énergie, mais les budgets des consommateurs restent serrés et ces derniers achètent des conditionnements plus petits ou se tournent vers des produits moins chers. Le chiffre d’affaires de sa division « Hog Production » a reculé de 8,2% par rapport à l’année dernière, pour s’établir à 772 millions de dollars.

Le président Donald Trump envisage de prendre des mesures exécutives pour réduire les droits de douane sur les importations de bœuf et assouplir la réglementation applicable aux producteurs, dans le but de faire baisser les prix du bœuf sur le marché intérieur. La semaine dernière, son concurrent Tyson Foods TSN.N a également revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels, avertissant que les pertes de son activité de viande bovine allaient s’aggraver, car la pénurie de bétail aux États-Unis maintient les coûts d’élevage à un niveau élevé. Smithfield Foods tabledésormais sur un chiffre d’affaires globalement stable pour l’exercice 2026, alors qu’elle prévoyait auparavant une croissance à un chiffre faible. La société table également sur un résultat d'exploitation ajusté compris entre 1,23 et 1,38 milliard de dollars, contre une prévision antérieure de 1,33 à 1,48 milliard de dollars. Elle a toutefois dépassé les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le deuxième trimestre . Pour le trimestre clos le 28 juin, Smithfield a enregistré un chiffre d’affaires de 3,7 milliards de dollars, dépassant légèrement les estimations des analystes qui s’élevaient à 3,68 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Son bénéfice par action ajusté s’est établi à 62 centimes, dépassant les prévisions de 60 centimes.