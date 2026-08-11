Smithfield Foods revoit à la baisse ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige le paragraphe 3 pour indiquer « milliards » partout au lieu de « millions »)

Smithfield Foods SFD.O a revu à la baisse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel total et de résultat d'exploitation ajusté annuel, pénalisée par la faiblesse de la demande des consommateurs pour ses produits à base de porc dans un contexte macroéconomique difficile.

La société table désormais sur un chiffre d’affaires globalement stable pour l’exercice 2026, alors qu’elle prévoyait auparavant une croissance à un chiffre faible.

Elle table également sur un résultat d'exploitation ajusté compris entre 1,23 milliard et 1,38 milliard de dollars, contre une prévision antérieure de 1,33 milliard à 1,48 milliard de dollars.