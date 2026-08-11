 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Smithfield Foods revoit à la baisse ses prévisions annuelles
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 10:50
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige le paragraphe 3 pour indiquer « milliards » partout au lieu de « millions »)

Smithfield Foods SFD.O a revu à la baisse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel total et de résultat d'exploitation ajusté annuel, pénalisée par la faiblesse de la demande des consommateurs pour ses produits à base de porc dans un contexte macroéconomique difficile.

La société table désormais sur un chiffre d’affaires globalement stable pour l’exercice 2026, alors qu’elle prévoyait auparavant une croissance à un chiffre faible.

Elle table également sur un résultat d'exploitation ajusté compris entre 1,23 milliard et 1,38 milliard de dollars, contre une prévision antérieure de 1,33 milliard à 1,48 milliard de dollars.

Valeurs associées

SMITHFIELD
23,5800 USD NASDAQ -3,52%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,596 +14,84%
CAC 40
8 714,94 -0,13%
Pétrole Brent
88,59 +0,81%
VALNEVA
2,48 +6,44%
2CRSI
28,16 -1,88%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank