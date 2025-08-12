 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Smithfield Foods relève ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la reprise de l'activité porcine
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 15:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails, le cours de l'action et le commentaire de la directrice générale) par Tom Polansek et Anuja Bharat Mistry

Smithfield Foods SFD.O , le plus grand transformateur de porc américain, a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice d'exploitation annuel mardi, après que son activité porcine a rebondi après les pertes de l'année dernière.

Le chiffre d'affaires et les bénéfices ajustés de la société basée en Virginie pour les trois mois allant jusqu'au 29 juin ont augmenté d'une année sur l'autre, mais le prix de son action est resté stable dans les échanges avant le marché après une baisse des bénéfices d'exploitation trimestriels de ses divisions de viandes emballées et de porc frais.

Smithfield a réduit les risques liés à la possession de bétail en élevant moins de porcs elle-même et en achetant davantage à d'autres producteurs, et a déclaré qu'elle prévoyait de produire environ 11,5 millions de porcs cette année, contre 14,6 millions en 2024.

L'alimentation du bétail, qui représente souvent la plus grosse dépense dans l'élevage de porcs, est également devenue moins chère en raison des faibles prix des céréales.

"Notre segment de production de porcs continue d'accroître sa rentabilité", a déclaré la directrice générale Shane Smith.

Cette activité a enregistré un bénéfice d'exploitation trimestriel de 22 millions de dollars, contre une perte de 2 millions de dollars un an plus tôt.

Smithfield prévoit un bénéfice d'exploitation total ajusté pour 2025 de 1,15 à 1,35 milliard de dollars, contre une prévision précédente de 1,1 à 1,3 milliard de dollars. La semaine dernière, son rival Tyson Foods TSN.N , qui produit du porc, du bœuf et du poulet, a relevé ses prévisions de revenus annuels.

Smithfield a déclaré que son activité de porc frais, qui transforme les porcs en viande, évoluait dans un "environnement tarifaire dynamique". Son bénéfice d'exploitation a plongé de 39% à 35 millions de dollars sur des ventes en hausse de 5% à 2,1 milliards de dollars.

Les conflits tarifaires du président américain Donald Trump ont ralenti les ventes à l'exportation de produits agricoles, dont la viande.

Pour le premier semestre de l'année, les exportations de porc américain ont diminué de 4% par rapport à 2024, les exportations vers la Chine - le plus grand consommateur de porc au monde - ayant diminué de 19%, selon les données du gouvernement américain.

Les exportations ont représenté 13 % des ventes totales de Smithfield l'année dernière, dont 3 % vers la Chine, a indiqué la société.

Les ventes totales ont augmenté de 11 % pour atteindre 3,79 milliards de dollars au cours du trimestre, tandis que le bénéfice net ajusté a augmenté pour atteindre 55 cents par action, contre 51 cents l'année précédente.

