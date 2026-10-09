Smithfield Foods recule après que la BofA a abaissé sa recommandation à « neutre »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** L'action du producteur de viande de porc Smithfield Foods SFD.O recule de 2% à 18,51 dollars

** BofA dégrade la note du titre de « acheter » à « neutre » et abaisse son objectif de cours de 25 $ à 21 $

** La société de courtage estime que le contexte du secteur porcin s’est détérioré: la faible demande de poitrine et de jambon, ainsi que la baisse des contrats à terme sur le porc maigre, réduisent les bénéfices attendus sur les porcs, alors que les coûts d’alimentation restent élevés

** Elle estime que le segment des viandes conditionnées restera stable, et précise qu’une reprise du marché de la viande de porc ou une croissance significative des bénéfices dans ce segment inciterait la société de courtage à adopter une vision plus optimiste

** Quatre des sept sociétés de courtage attribuent à l’action la note « acheter » ou supérieure, les autres « conserver »; objectif de cours médian de 28 $ — données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre avait reculé d’environ 15% depuis le début de l’année