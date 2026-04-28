Smithfield Foods met en garde contre la pression sur les coûts dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient ; son action chute

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* La hausse des coûts de l'énergie et de l'emballage pèse sur les marges; l'entreprise prévoit une gestion prudente des coûts

* Smithfield maintient ses prévisions annuelles après des ventes et un bénéfice supérieurs aux attentes au premier trimestre

* L'acquisition de Nathan's Famous devrait désormais être finalisée au second semestre

(Reformulation du premier paragraphe, ajout de commentaires de la direction aux paragraphes 3 et 4, ajout de puces) par Savyata Mishra

Les dirigeants de Smithfield Foods

SFD.O ont déclaré que la hausse des coûts liés à l'énergie pesaient sur son activité de viandes emballées dans un contexte d'incertitude lié à la guerre au Moyen-Orient, ce qui a fait chuter son action de 8 % mardi.

La société a maintenu ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfices, même si la demande soutenue pour les produits carnés emballés tels que le bacon, le jambon, les saucisses et les hot-dogs a contribué à des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre.

« Les dernières données de l'IPC ont montré une évolution significative dans le secteur de l'énergie, ce qui... nous concerne en raison de l'impact important sur le diesel ainsi que sur les résines utilisées pour l'emballage, ce qui a certainement un impact considérable sur l'activité de viandes emballées », a déclaré Steve France, président de la division Viandes emballées de la société, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

En conséquence, la société planifie ses activités « avec une prudence appropriée » en ce qui concerne les coûts d’emballage et de distribution, tout en s’appuyant sur des mesures de tarification, de mix produit et de productivité pour protéger ses marges, a déclaré France.

Smithfield s'est appuyée sur son large portefeuille, comprenant des viandes emballées de marque et une activité importante de marques de distributeur, pour l'aider à fidéliser les consommateurs soucieux de leur budget qui se tournent vers des produits moins chers.

Les coûts du bœuf sont également restés élevés en raison de l'offre restreinte de bétail, ce qui a incité des entreprises telles que Smithfield Foods à augmenter leurs prix pour protéger leurs marges.

Plusieurs entreprises en contact direct avec les consommateurs , notamment Kimberly-Clark KMB.O , Coca-Cola KO.N et Procter & Gamble PG.N , sont confrontées à une flambée des prix des intrants due à la hausse vertigineuse des coûts de l'énergie et des matières premières.

Smithfield prévoit pour l'exercice 2026 une faible croissance à un chiffre de son chiffre d'affaires par rapport à l'exercice 2025, ainsi qu'un bénéfice d'exploitation ajusté compris entre 1,33 milliard (XX,XX milliards d'euros) et 1,48 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

Pour le trimestre clos le 29 mars, Smithfield a enregistré un chiffre d'affaires de 3,80 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, dépassant les estimations moyennes des analystes de 3,70 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice par action ajusté s'est établi à 64 cents, dépassant les estimations de 59 cents. La société a déclaré qu'elle prévoyait désormais de conclure son accord de 450 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars pour l'acquisition de Nathan's Famous NATH.O au second semestre 2026, contre le premier semestre initialement prévu, en raison d'un arrêt partiel des activités du gouvernement américain.