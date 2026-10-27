Smithfield Foods en baisse avant l'ouverture de la Bourse après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

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27 octobre - L'action du transformateur de viande américain Smithfield Foods SFD.O recule d'environ 4 % à 17,60 dollars avant l'ouverture du marché

** La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires annuel total de l'entreprise affiche une baisse à un chiffre faible, alors que les prévisions précédentes tablaient sur une évolution globalement stable, en raison des défis macroéconomiques actuels, notamment le ralentissement des marchés de la viande de porc fraîche et des porcs en tant que matière première

** La société prévoit que le résultat d’exploitation ajusté annuel du segment « Viande de porc fraîche » se situera entre une perte de 50 millions de dollars et un résultat à l’équilibre, contre une prévision antérieure de bénéfice d’exploitation ajusté compris entre 180 millions et 240 millions (YY,YY millions d'euros) de dollars

** La société prévoit pour le segment « Production porcine » un résultat d’exploitation ajusté annuel compris entre une perte de 25 millions de dollars et un bénéfice de 25 millions (YY,YY millions d'euros) de dollars, contre une prévision antérieure de bénéfice d’exploitation ajusté compris entre 75 millions (ZZ,ZZ millions d'euros) et 125 millions (AA,AA millions d'euros) de dollars

** La société n’a pas non plus atteint ses objectifs de chiffre d’affaires et de bénéfice pour le troisième trimestre

** « Nous nous attendons à ce que la pression exercée par les marchés des matières premières sur nos activités en amont se poursuive au quatrième trimestre », a déclaré le directeur général Shane Smith

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 18 % depuis le début de l’année