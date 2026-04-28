Smithfield Foods dépasse les prévisions trimestrielles grâce à une demande soutenue en produits carnés emballés

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Smithfield Foods SFD.O a dépassé mardi les prévisions de Wall Street en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le premier trimestre et a maintenu ses prévisions annuelles, grâce à une demande soutenue pour les produits carnés emballés tels que le bacon, le jambon, les saucisses et les hot-dogs.

La demande américaine en viande s'est maintenue ces derniers mois, les consommateurs cherchant à réduire leurs dépenses alimentaires et à cuisiner davantage à la maison.

La société s'est appuyée sur son large portefeuille, comprenant des marques haut de gamme et des viandes emballées sous marque de distributeur, pour fidéliser les acheteurs soucieux de leur budget qui se tournent vers des produits moins chers, tandis que la croissance des viandes emballées à valeur ajoutée et à marge plus élevée a contribué à soutenir les bénéfices.

Les produits de marque propre ont représenté environ 40 % des ventes au détail de Smithfield au cours du dernier exercice fiscal, ont déclaré ses dirigeants en mars.

Les coûts du bœuf sont restés élevés en raison de l'offre restreinte de bétail, ce qui a incité des entreprises telles que Smithfield Foods à augmenter leurs prix pour protéger leurs marges.

Les ventes du segment des viandes emballées de Smithfield ont augmenté de 6,2 % au cours du trimestre par rapport à l'année dernière, compensant un recul de 1,1 % dans le secteur de la viande de porc fraîche.

Le plus grand transformateur de porc des États-Unis, qui fabrique des viandes emballées et des produits de porc frais pour les clients du commerce de détail et de la restauration, a maintenu ses prévisions annuelles, alors que les entreprises en contact direct avec les consommateurs restent prudentes face aux nouvelles craintes d'inflation liées à la hausse des prix de l'énergie.

"Nous gérons activement les coûts des intrants liés à l'inflation et les tendances de consommation", a déclaré le directeur général Shane Smith.

La société prévoit pour l'exercice 2026 une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de quelques pourcents par rapport à l'exercice 2025, ainsi qu'un bénéfice d'exploitation ajusté compris entre 1,33 et 1,48 milliard de dollars.

La société a réussi à réduire ses coûts d'alimentation animale et à diminuer sa production porcine, ce qui a également contribué à amortir l'impact de la prudence des consommateurs en matière de dépenses.

Pour le trimestre clos le 29 mars, Smithfield a enregistré un chiffre d'affaires de 3,80 milliards de dollars, dépassant les estimations moyennes des analystes de 3,70 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle a réalisé un bénéfice ajusté de 64 cents par action, supérieur aux estimations de 59 cents.