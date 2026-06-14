Liban: trois morts dans une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth

Des habitants sur le site d'une frappe aérienne israélienne qui a ciblé un bâtiment dans la banlieue sud de Beyrouth, le 14 juin 2026 au Liban ( AFP / Ibrahim AMRO )

Trois personnes ont été tuées dimanche dans une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth, la deuxième en une semaine par Israël qui dit avoir riposté à des tirs du Hezbollah pro-iranien sur le nord de son territoire.

A la suite de cette attaque, l'Iran a accusé les Etats-Unis de ne pas respecter ses engagements et son négociateur en chef Mohammad Bagher Ghalibaf a jugé "inutile de poursuivre" les pourparlers avec les Etats-Unis "si" les engagements n'étaient pas tenus.

Ces frappes pourraient menacer la signature d'un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient que Donald Trump a annoncé pour dimanche. Car l'Iran a déjà prévenu Israël que viser la capitale libanaise constituait une ligne rouge, argument qui avait été utilisé pour justifier des tirs de missiles contre l'Etat hébreu il y a une semaine.

Israël a annoncé des frappes "dans le quartier de la Dahiyé, à Beyrouth (...) en réponse aux tirs du Hezbollah en direction du territoire israélien", a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu dans un bref communiqué conjoint avec le ministre de la Défense Israël Katz, ajoutant que "Israël ne tolérera aucune attaque sur son territoire".

L'armée israélienne a indiqué pour sa part avoir "frappé avec précision" un site d'infrastructure du Hezbollah, la banlieue sud de la capitale étant considérée comme un des bastions du mouvement chiite.

De son côté, l'agence nationale d'information libanaise (Ani, officielle) a annoncé une frappe à Ghobeiry, un des faubourgs sud de la capitale libanaise.

Des habitants recherchent des survivants sur le site d'une frappe aérienne israélienne qui a ciblé un bâtiment dans la banlieue sud de Beyrouth, le 14 juin 2026 au Liban ( AFP / Ibrahim AMRO )

Un correspondant de l'AFP a vu de la fumée et de la poussière s'élever près d'un appartement endommagé. Des débris recouvraient cette rue commerçante et des habitants recherchaient des survivants, dans un climat de panique.

Trois corps ont été dégagés des décombres, tandis que "six blessés" ont été hospitalisés, selon la défense civile libanaise.

L'armée israélienne avait indiqué plus tôt que le territoire israélien avait été la cible de drones tirés depuis le Liban, sans faire de victimes. Le Hezbollah a revendiqué dimanche plusieurs attaques contre des soldats israéliens dans le sud du Liban, mais n'a pas fait état à ce stade d'attaque contre le nord d'Israël.

Des habitants recherchent des survivants sur le site d'une frappe aérienne israélienne qui a ciblé un bâtiment dans la banlieue sud de Beyrouth, le 14 juin 2026 au Liban ( AFP / Ibrahim AMRO )

Des responsables israéliens, notamment le Premier ministre, avaient averti que leur pays frapperait le sud de Beyrouth si le Hezbollah, soutenu par l'Iran, visait les localités du nord d'Israël. Une position soutenue selon eux par Washington.

Plus tôt dimanche, deux ministres israéliens d'extrême droite avaient appelé à des frappes de représailles sur les banlieues sud de Beyrouth.

Par ailleurs dimanche, l'agence de presse officielle libanaise Ani a rapporté des frappes israéliennes sur plus d'une douzaine de localités dans le sud du pays, avant comme après les avertissements de l'armée israélienne qui avait demandé l'évacuation d'environ une trentaine de localités.