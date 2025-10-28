Smithfield Foods déclare que la hausse des prix du porc stimule ses ventes

Smithfield annonce une hausse de 12 % des prix du porc frais

Les dépenses de consommation restent prudentes, selon les dirigeants

L'entreprise est confrontée à des droits de douane de 57 % sur les exportations américaines vers la Chine

Smithfield Foods SFD.O , le plus grand transformateur de porc américain, a déclaré mardi que son chiffre d'affaires et ses bénéfices trimestriels avaient augmenté grâce à la hausse des prix de vente.

Le transformateur de viande, filiale majoritaire de WH Group

0288.HK , basé à Hong Kong, a relevé le point médian de sa fourchette de prévisions de bénéfices annuels, ce qui a fait grimper ses actions de 6 %.

"Il s'agit en fait du comportement des consommateurs et de ce qui va se passer alors qu'ils restent sous pression", a déclaré le directeur général Shane Smith à Reuters. "Je pense que nous avons mis en place les bonnes stratégies."

Les prix des viandes emballées et du porc frais de Smithfield ont augmenté à un moment où l'inflation a rendu les consommateurs prudents en matière de dépenses. Les dirigeants de Smithfield s'attendent à ce que les prix restent élevés, car les consommateurs demandent des protéines et la viande de bœuf est chère.

LES VENTES TRIMESTRIELLES AUGMENTENT DE 12,4 %

Smithfield a déclaré que ses ventes totales ont augmenté de 12,4 % pour atteindre 3,75 milliards de dollars au cours du trimestre qui s'est terminé le 28 septembre, par rapport à l'année précédente.

Les prix de vente moyens de ses viandes emballées ont augmenté de 9,2 %, tandis que les prix du porc frais ont bondi de 12 % en raison de la baisse de la production américaine et de la forte demande.

Le conditionneur de viande a relevé ses prévisions de bénéfice d'exploitation annuel ajusté de 1,15 à 1,35 milliard de dollars à une fourchette de 1,23 à 1,33 milliard de dollars. Cela inclut les impacts potentiels des retards de l'aide alimentaire pendant la fermeture du gouvernement fédéral, a déclaré Smithfield.

"Nous sommes tout à fait prêts à voir des marchés du porc élevés, surtout si l'on considère la situation actuelle du secteur des protéines avec le bœuf qui est si élevé", a déclaré Donovan Owens, président de l'activité porc frais de Smithfield, lors d'une conférence téléphonique.

Le président américain Donald Trump a récemment déclaré qu'il s'efforçait de faire baisser les prix du bœuf et qu'il pourrait stimuler les importations en provenance d'Argentine.

Si l'Argentine expédiait toutes ses exportations de bœuf vers les États-Unis, Smithfield pourrait constater des effets positifs sur ses hot-dogs Nathan's Famous qui utilisent des parures de bœuf, a déclaré Shane Smith, ajoutant que de telles importations ne réduiraient probablement pas les prix de manière significative pour les consommateurs typiques.

RÉDUCTION DES EXPORTATIONS VERS LA CHINE

Alors que Washington et Pékin sont engagés dans un conflit tarifaire, la réduction des exportations américaines de certains sous-produits vers la Chine a pesé sur les prix de la viande de porc fraîche, a indiqué Smithfield.

"Nous n'avons pas exporté le même volume que l'année dernière", a déclaré Shane Smith.

Smithfield expédie des abats, tels que des estomacs et des cœurs de porc que les consommateurs américains n'achètent généralement pas, vers la Chine, la plupart des expéditions étant soumises à des droits de douane de 57 % au cours du trimestre, a-t-il déclaré.

Donald Trump devrait rencontrer le président chinois Xi Jinping jeudi.