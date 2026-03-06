 Aller au contenu principal
Smith & Wesson : hausse des ventes au troisième trimestre
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 14:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mars - ** Les actions du fabricant d'armes Smith & Wesson

SWBI.O augmentent de 11 % à 13,08 $ avant le marché

** Les ventes nettes du troisième trimestre s'élèvent à 135,70 millions de dollars, soit une hausse de 17,1 % par rapport à l'année précédente

** Attribue la croissance et les gains de parts de marché à la force de la marque, à l'assortiment de produits et aux nouvelles offres

** La société s'attend à ce que les ventes du 4ème trimestre augmentent de 10% à 12% par rapport à l'année précédente

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté de 19,5 % depuis le début de l'année

