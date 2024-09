Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SMCP: s'implante en Indonésie et aux Philippines information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 07:49









(CercleFinance.com) - Le groupe SMCP, maison mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, annonce son entrée dans deux nouveaux pays majeurs d'Asie du Sud Est : l'Indonésie et les Philippines.



SMCP a signé deux nouveaux partenariats de distribution avec SSI Group (Philippines) et Map Group (Indonésie).



Le Groupe SMCP a d'ores et déjà ouvert une première boutique Sandro en Indonésie à Jakarta (Plaza Senayan). Aux Philippines, il prévoit d'ouvrir 4 boutiques à Greenbelt et à Central Square, quartiers incontournables de la métropole de Manille, ainsi que 3 corners au sein du grand magasin Rustan's Makati.



D'autres ouvertures sont prévues dans les 5 prochaines années au sein des plus prestigieux centres commerciaux de ces deux pays.



Map Group exploite près de 3 000 boutiques (Groupe Inditex, Loewe, Max Mara, Lacoste, Starbucks...) dans près de 80 villes indonésiennes.



SSI Group exploite 570 boutiques sur l'ensemble du territoire philippin pour le compte de 90 marques, incluant des partenariats de longue durée avec de grandes Maisons (Cartier, Hermès, Givenchy, Zara etc).







Valeurs associées SMCP 2,22 EUR Euronext Paris 0,00%