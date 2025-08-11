SMCP : restitution des 15,5 % du capital à European Topsoho

(AOF) - À la suite de la décision de la Haute Cour de Singapour du 4 juillet dernier, la participation de 15,5 % du capital de SMCP, qui avait été cédée en 2021 à Dynamic Treasure Group, a été restituée le 11 août 2025 à European Topsoho. Pour rappel, cette société a été placée en procédure de faillite en février 2023 et est actuellement administrée par un curateur sous la supervision de la justice luxembourgeoise.

SMCP a indiqué que " la restitution de cette participation vient clarifier la situation actionnariale de SMCP qui reste concentré sur la mise en œuvre de sa stratégie de croissance rentable, en s'appuyant sur la désirabilité de ses marques, son agilité opérationnelle et ses efforts en matière de maitrise des coûts ".

