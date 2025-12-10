Le Club Med va ouvrir un deuxième complexe au Canada

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Le Club Med a annoncé mardi un accord financier pour la construction de son deuxième complexe touristique au Canada, au sein des Laurentides, une chaîne montagneuse au nord-ouest de Montréal, qui devrait ouvrir en décembre 2028.

"Après le succès du Club Med Québec Charlevoix (2021), le Club Med Tremblant renforce la présence de la marque dans les destinations de montagne en Amérique du Nord et confirme son expertise internationale dans ce segment", se félicite le groupe dans un communiqué.

Situé à trois heures de route de Montréal et de la capitale Ottawa, au Mont-Tremblant, haut site de tourisme québécois, ce nouveau resort du Club Med pourra accueillir à la fois des vacanciers pour des séjours de ski l'hiver ou pour des activités comme la randonnée, le cyclisme ou le kayak aux beaux jours.

Au premier semestre 2025, le Club Med, qui fête ses 75 ans, a enregistré une hausse de 7% sur un an des ventes des sites de montagne. Ces ventes sont tirées par "la diversité du portefeuille de resorts à la montagne" et par l'internationalisation de la clientèle, expliquait l'entreprise en publiant ses résultats semestriels en septembre.

"Le Canada est un marché clé dans notre stratégie de croissance nord-américaine", a souligné Carolyne Doyon, PDG Amérique du Nord et Caraïbes du Club Med, citée dans le communiqué.

Pour cette opération, le Club Med s'est associé à la société de gestion immobilière Alderan. L'accord signé vendredi inclut "la signature d'un bail à long terme permettant au Club Med d'exploiter le site" et "la désignation du Club Med comme maître d'ouvrage délégué, en charge du développement global du projet", précisent-elles, sans dévoiler le montant du projet financé par la SCPI Comète, gérée par Alderan.