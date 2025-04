SMCP: nouveau CEO pour l'Asie information fournie par Cercle Finance • 11/04/2025 à 09:12









(CercleFinance.com) - SMCP, société mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, annonce la nomination de Kleine Tan au poste de CEO de SMCP Asie, à compter du 1er avril. Il succède à Jimmy Lam, qui a décidé de poursuivre de nouvelles opportunités en dehors du groupe.



'Kleine Tan rejoint SMCP avec une solide expérience internationale et une profonde expertise du marché asiatique, ayant vécu et travaillé à Singapour, Tokyo, Shanghai et Hong Kong', met en avant le distributeur de luxe accessible.



Plus récemment, Kleine Tan occupait le poste de président de Loewe Asie au sein du géant du luxe LVMH, 'où il a joué un rôle déterminant dans l'expansion et la performance de la marque dans la région', selon SMCP.





Valeurs associées SMCP 2,8400 EUR Euronext Paris +3,65%