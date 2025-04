Johnson & Johnson : la FDA approuve un traitement

(AOF) - Les autorités sanitaires américaines ont approuvé IMAAVY du laboratoire Johnson & Johnson. Il s’agit d’un anticorps monoclonal humain destiné à traiter la myasthénie grave généralisée, un trouble immunitaire. Cette décision de la Food & Drug Administration offre une nouvelle option thérapeutique.

Pour Samantha Masterson, présidente-directrice générale de la Myasthenia Gravis Foundation of America, " L'annonce d'aujourd'hui offre une nouvelle option thérapeutique qui pourrait contribuer à atténuer l'incertitude constante et le lourd fardeau physique et mental que représentent les rechutes des symptômes de la myasthénie pour les patients et leurs familles ".

