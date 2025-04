L'euro-dollar insensible à la contraction inattendue de l'économie américaine

(AOF) - La devise européenne perd 0,13% à 1,1372 dollar, niveau qui était déjà le sien à la mi-séance. Au 101ème jour de la seconde présidence Trump, les cambistes ont pris connaissance d'un recul de 0,3% du PIB américain au premier trimestre 2025 après une progression de 2,4% au quatrième trimestre 2024. Il était attendu en hausse de 0,2%. L'économie américaine enregistre sa contraction la plus importante depuis 3 ans. Elle s'explique par la forte hausse des importations (41,3%), les entreprises ayant constitué des stocks de précaution avant la mise en place des droits de douane.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.