SMCP: entouré après un retour aux bénéfices au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 16:05









(Zonebourse.com) - SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) bondit de plus de 13% au lendemain de la publication d'un résultat net positif de 11 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2025, contre -27,7 millions un an auparavant.



Le groupe a vu son EBIT ajusté plus que doubler, tant en valeur absolue (à 42,6 millions d'euros) qu'en termes de marge (à 7,1%) pour un chiffre d'affaires de 601,1 millions, en croissance de 2,7% (+3% en organique).



'Nous affichons une bonne dynamique portée par une performance commerciale soutenue dans la plupart de nos marchés, en particulier en Europe et en Amérique', souligne sa DG Isabelle Guichot, qui pointe aussi la poursuite de la stratégie 'full price'.



SMCP ajoute que sa stricte discipline financière a notamment permis une génération de cash-flow libre historique pour un premier semestre et une réduction significative de la dette nette et du ratio d'endettement.





Valeurs associées SMCP 5,1600 EUR Euronext Paris +14,16%