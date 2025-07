Air France-KLM: bénéfices quadruplés, le titre grimpe information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 11:25









(Zonebourse.com) - Air France-KLM a dégagé un résultat net de 649 ME au deuxième trimestre 2025, en hausse de 293 % par rapport aux 165 ME enregistrés un an plus tôt. Cette performance reflète l'amélioration continue de la rentabilité et la maîtrise des coûts dans un environnement encore incertain.



Le chiffre d'affaires trimestriel atteint 8,4 MdsE, en progression de 6,2 % sur un an. Le résultat d'exploitation s'élève à 736 ME, soit une hausse de 223 ME, avec une marge opérationnelle de 8,7 % (+2,3 pts). Le groupe a également enregistré un EBITDA courant sur 12 mois de 4,8 MdsE, ramenant son levier financier à 1,5x.



Le revenu unitaire par siège kilomètre offert progresse de 2,4 % à taux de change constants, soutenu par la bonne tenue des activités passagers, cargo et Transavia. Le coût unitaire augmente de 2,7 %, impacté notamment par la hausse des redevances aéroportuaires, en particulier à Schiphol (+41 %), et par des tensions sur la maintenance.



' Air France-KLM a livré un solide deuxième trimestre, avec une croissance des revenus et des marges améliorées ', a commenté Benjamin Smith, directeur général du groupe. Il a également souligné les avancées stratégiques, dont la prise de participation majoritaire annoncée dans la compagnie scandinave SAS.



Le groupe confirme ses objectifs pour 2025, incluant une croissance de capacité de 4 à 5 % et une légère hausse des coûts unitaires.



A la suite de cette publication, le titre gagne plus de 6% à la Bourse de Paris.





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM 11,6850 EUR Euronext Paris +5,56%