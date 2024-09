Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SMCP: décision de justice favorable, la spéculation grandit information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 15:53









(CercleFinance.com) - L'action SMCP gagne plus de 10% lundi à la Bourse de Paris, la spéculation grandissant sur la valeur dans le sillage d'une décision de justice favorable au Royaume-Uni.



Après avoir pris jusqu'à 16% ce matin, le titre de la maison-mère des enseignes Sandro, Maje et Claudie Pierlot s'échange dans des volumes représentant près de trois fois leur moyenne quotidienne des dernières séances.



Il s'agit aussi de l'une des meilleures performances boursières du marché parisien ce lundi.



La valeur monte après que la justice britannique a estimé que la cession en 2021 d'un bloc de 15,9% du capital par European Topsoho, son ancien actionnaire de référence chinois désormais en faillite, vers Dynamic Treasure Group (DTG), une holding gérée par la fille du propriétaire d'European Topsoho, était illégale.



Dans le détail, la Cour d'Appel de Londres a rejeté les demandes d'appel formulées par DTG à l'encontre de la décision de la Haute Cour britannique en juillet dernier.



Dans un communiqué, SMCP souligne que cette décision de justice n'est plus susceptible de recours.



Cette décision de justice est un revers pour European Topsoho, l'ancien actionnaire majoritaire de SMCP, qui va devoir remettre cette participation de 15,9% à son créancier GLAS, qui entend en demander la restitution forcée.



En tenant compte de sa participation existante de près de 29% et d'une part résiduelle de 8% d'European Topsoho, GLAS va désormais être en mesure de contrôler près de 53% du capital de SMCP.



Si la spéculation était là depuis quelque temps, GLAS va désormais être en mesure de trouver un acquéreur potentiel pour SMCP, ce qui laisse dire à certains analystes que 2024 pourrait marquer le 'bout du tunnel' après trois ans de conflits actionnariaux qui auront lourdement pénalisé le dossier.



'Si la conjoncture du marché du textile est difficile, SMCP traite à des niveaux de valorisation qui ne reflètent pas ses performances opérationnelles honorables au regard du contexte', rappelaient récemment les équipes d'Oddo BHF.



S'il affiche un rebond de 28% sur le mois écoulé, le titre aura cédé plus de 83% ces cinq dernières années.





