SMCP annonce la restitution forcée des 15,5% du capital illégalement cédés

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Les 15,5% du capital de SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac), qui avaient été indûment cédés à un trust logé aux îles Vierges britanniques par son actionnaire chinois qui a fait défaut en 2021, viennent d’être restitués à la holding luxembourgeoise qui les détenait, indique la direction lundi.

"La restitution de cette participation vient clarifier la situation actionnariale de SMCP qui reste concentré sur la mise en œuvre de sa stratégie de croissance rentable en s'appuyant sur la désirabilité de ses marques, son agilité opérationnelle et ses efforts en matière de maîtrise des coûts", s'est félicité le groupe textile français haut-de-gamme coté en Bourse dans un communiqué.

En 2017, l'actionnaire majoritaire de SMCP au moment de son introduction en Bourse était un conglomérat chinois, Shandong Ruyi, via un véhicule d'investissement enregistré au Luxembourg, European TopSoho (ETS).

Or, celui-ci, lourdement endetté et qui détenait 53% de participation, a fait défaut et a perdu en 2021 la majeure partie du capital au bénéfice de ses créanciers réunis au sein de l'entité GLAS.

GLAS a donc récupéré 29% du capital, en laissant 8% à ETS.

Mais European TopSoho avait auparavant vendu une participation d'environ 16% à la fille du fondateur de Shandong Ruyi, Chenran Qiu, logée dans le trust Dynamic Treasure Group aux îles Vierges britanniques. Cette participation avait été vendue pour un euro "alors que (sa) valeur marchande était supérieure à 80 millions d'euros à l'époque", soulignaient en juillet 2024 les analystes d'Oddo dans une note.

Cherchant depuis plusieurs années à avoir de nouveau à disposition cette partie du capital et jugeant la procédure de cession irrégulière, GLAS a entamé des poursuites judiciaires et obtenu une décision favorable de la justice britannique (DTC étant une société de droit britannique) en 2024, ordonnant le rapatriement des actions d'ETS au Luxembourg.

Mais les actions aujourd'hui rapatriées étaient logées dans un compte bancaire à Singapour, a affirmé une source proche du dossier à l'AFP, ce qui a entraîné l'implication de la justice de la cité-Etat asiatique.

SMCP a annoncé lundi qu'"à la suite à la décision de la Haute Cour de Singapour du 4 juillet 2025, la participation de 15,5% du capital de SMCP qui avait été cédée en 2021 à Dynamic Treasure Group a été restituée le 11 août 2025 à European Topsoho", ouvrant ainsi la voie à un éclaircissement capitalistique du groupe.