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SMCP affiche un chiffre d'affaires à €453,3 mlns au S1, +23,3% en organique
information fournie par Reuters03/09/2021 à 07:38

3 septembre (Reuters) - SMCP SA SMCP.PA :

* SOLIDE PERFORMANCE DES VENTES PAR RAPPORT AU S1 2020 : EN HAUSSE DE +21,6% EN DONNÉES PUBLIÉES, S'ÉLEVANT À 453,3 MEUR

* FORTE CROISSANCE À DEUX CHIFFRES EN CHINE CONTINENTALE, ATTEIGNANT +54,6% EN ORGANIQUE PAR RAPPORT AU S1 2020, ET +24% EN DONNÉES PUBLIÉES PAR RAPPORT AU S1 2019

* MOMENTUM CONFIRMÉ AUX ÉTATS-UNIS, QUI NE CESSE DE SE RENFORCER

* AU S1 RETOUR À UN EBIT AJUSTÉ POSITIF, ATTEIGNANT 25,2 MEUR (5,6% DU CHIFFRE D'AFFAIRES), ET UN RÉSULTAT NET POSITIF

* ACCENT MIS SUR LES INVESTISSEMENTS ET LE FONDS DE ROULEMENT, CONDUISANT À UNE SOLIDE GÉNÉRATION DE FREE CASH-FLOW DE 20,2 MEUR , CONTRE -56,7MEUR AU S1 2020

* À FIN S1 LIQUIDITÉ SUPÉRIEURE À 240 MEUR

* LE CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ S'EST ÉTABLI À 453,3 M€, EN HAUSSE DE +23,3% EN ORGANIQUE PAR RAPPORT AU S1 2020, INCLUANT UNE CROISSANCE LIKE-FOR-LIKE DE 17%

* L'EBITDA AJUSTÉ A AUGMENTÉ DE 55,1 MEUR AU S1 2020 À 100,3 MEUR AU S1 2021

* FREE CASH-FLOW AU S1 DE EUR 20,2 MLNS CONTRE CASH-FLOW NÉGATIF DE EUR 56,7 MLNS IL Y A UN AN

* NOUS RESTONS PRUDEMMENT OPTIMISTES POUR LE S2 2021 ET SOMMES CONFIANTS DANS NOTRE PLAN STRATÉGIQUE "ONE JOURNEY"

* LE RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE S'EST ÉTABLI À +0,6 MEUR AU S1 2021 (CONTRE -88,5 MEUR AU S1 2020)

* LA DETTE FINANCIÈRE NETTE A DIMINUÉ DE 382,8 M€ AU 31 DÉCEMBRE 2020 À 365,6 M€ AU 30 JUIN 2021

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SMCP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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