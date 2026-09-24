Xi, reçu avec tous les égards par Trump, affirme ses priorités stratégiques

Le président chinois Xi Jinping (g) et le président américain Donald Trump assistent à une revue militaire dans la roseraie de la Maison Blanche, à Washington, le 24 septembre 2026 ( AFP / SAUL LOEB )

Xi Jinping, reçu avec des égards exceptionnels par Donald Trump, a profité de son passage à la Maison Blanche pour plaider la coexistence pacifique entre les deux superpuissances rivales, tout en maintenant ses priorités stratégiques.

Face à un président américain qui a assuré avoir construit avec lui une relation de "grande amitié", le dirigeant chinois est resté sur un registre plus sobre.

Xi Jinping a appelé à "éviter tout conflit et toute confrontation" entre les deux pays, pendant sa propre allocution publique.

Washington et Téhéran doivent résoudre leurs différends "le plus rapidement possible" par la négociation, a-t-il aussi affirmé, selon des propos rapportés par l'agence d'Etat Chine Nouvelle.

Le président chinois Xi Jinping s'exprime à la Maison Blanche aux côtés du président américain Donald Trump, le 24 septembre 2026 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

La Chine, alliée de l'Iran, subit les retombées du conflit déclenché par le milliardaire républicain.

Xi Jinping a aussi émis une mise en garde sur Taïwan, appelant Washington à la "prudence" sur la question de l'indépendance, selon la même source.

La Chine n'exclut pas de prendre de force le contrôle de l'île, qu'elle juge faire partie intégrante de son territoire. Les Etats-Unis soutiennent militairement Taïwan, qu'ils ne reconnaissent toutefois pas comme Etat souverain.

IA

Xi Jinping a par ailleurs dit dans son discours que Pékin et Washington avaient à la fois "les capacités et la responsabilité" de développer l'intelligence artificielle en la gardant sous un "contrôle humain".

Modèles IA : la course entre la Chine et les États-Unis ( AFP / Sophie RAMIS )

Peu avant, Donald Trump avait affirmé sur son réseau Truth Social vouloir en rester "exactement au stade actuel" en matière de régulation de cette technologie, autour de laquelle la Chine et les Etats-Unis se livrent une compétition acharnée. Cette approche de statu quo est, selon lui, "aussi la position de la Chine".

Le président américain organise cette visite à quelques semaines d'élections législatives mal engagées pour son parti. Mécontents du conflit au Moyen-Orient, les électeurs lui reprochent d'ignorer leurs difficultés à joindre les deux bouts.

Donald Trump a malgré tout réservé un accueil fastueux à Xi Jinping et à son épouse, Peng Liyuan, avec fanfare en costume d'époque, démonstrations de militaires en grande tenue et survol par des avions de combat.

Le président américain Donald Trump marche et le président chinois Xi Jinping sur le nouvel héliport de la pelouse sud de la Maison Blanche, le 24 septembre 2026 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Le dirigeant républicain, visiblement désireux de donner une touche plus personnelle à la visite, a invité le président chinois à admirer l'immense plateforme d'hélicoptère qu'il a faite installer à la Maison Blanche.

Xi Jinping "aime le beau granite", a lancé à la presse Donald Trump, passionné de chantiers, aux côtés de son invité.

Sans répondre à des questions sur l'Iran ou sur Taïwan, il a assuré que la réunion avec son homologue s'était "très bien passée".

Pandas

Donald Trump "a une attirance innée pour les dictateurs", a dénoncé le chef des sénateurs démocrates Chuck Schumer.

Selon des photographes présents dans le Bureau ovale, le président américain a vanté devant Xi Jinping l'amabilité des journalistes chinois, cela alors que son administration vient d'être forcée par la justice de rétablir l'accès de trois médias qu'elle avait bannis, CNN, MS Now et Politico.

Le président américain Donald Trump (2e d) et la Première dame Melania Trump accueillent le président chinois Xi Jinping (2e g) et son épouse Peng Liyuan à leur arrivée à la Maison Blanche, à Washington, le 24 septembre 2026 ( AFP / SAUL LOEB )

En 2025, l'ONG Reporters sans frontières a classé la Chine à la 178e place sur 180 pays en matière de liberté de la presse.

La visite d'Etat se poursuivra avec un dîner de gala organisé par la Première dame, Melania Trump.

Sur la table: "velouté" de potiron avec "fricassée" de champignons, bar grillé à la "sauce verte", et "crémeux" à la vanille sur frangipane - en français dans le texte.

Parmi les invités figurent le patron d'OpenAI, Sam Altman, ou encore Elon Musk (Tesla, SpaceX et X).

Xi Jinping n'a pas emmené de chefs d'entreprises mais il a annoncé qu'un couple de pandas géants, mammifères emblématiques de la diplomatie chinoise, arriverait "dans quelques jours" au zoo d'Atlanta, comme un "symbole d'amitié".

Il s'agit de la première visite de Xi Jinping à la Maison Blanche depuis plus de dix ans, et de sa troisième rencontre avec Donald Trump depuis que ce dernier est revenu au pouvoir. Deux autres pourraient suivre avant la fin de l'année.