SMBC rachète 4,2 % supplémentaires de Yes Bank à la société affiliée Carlyle

La branche bancaire de Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T a accepté d'acheter une participation supplémentaire de 4,2 % dans la banque indienne Yes Bank YESB.NS à une filiale de Carlyle Group CG.O pour 51 milliards de yens (349 millions de dollars), a-t-on appris mercredi.

Sumitomo Mitsui Banking Corporation, la deuxième banque japonaise en termes d'actifs, a également déclaré qu'elle avait maintenant achevé son acquisition d'une participation initiale de 20 % dans la banque basée à Mumbai, dans le cadre d'une opération annoncée pour la première fois en mai.

(1 $ = 146,2800 yens)