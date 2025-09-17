 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SMBC rachète 4,2 % supplémentaires de Yes Bank à la société affiliée Carlyle
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 11:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La branche bancaire de Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T a accepté d'acheter une participation supplémentaire de 4,2 % dans la banque indienne Yes Bank YESB.NS à une filiale de Carlyle Group CG.O pour 51 milliards de yens (349 millions de dollars), a-t-on appris mercredi.

Sumitomo Mitsui Banking Corporation, la deuxième banque japonaise en termes d'actifs, a également déclaré qu'elle avait maintenant achevé son acquisition d'une participation initiale de 20 % dans la banque basée à Mumbai, dans le cadre d'une opération annoncée pour la première fois en mai.

(1 $ = 146,2800 yens)

Fusions / Acquisitions

