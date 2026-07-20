SMBC Aviation Capital commande une centaine d'A320neo à Airbus

Le loueur aéronautique renforce son portefeuille avec une nouvelle commande destinée à soutenir les besoins de ses compagnies clientes jusqu'au milieu des années 2030.

SMBC Aviation Capital annonce une commande ferme de 100 avions de la famille A320neo auprès d'Airbus, composée de 65 A321neo et de 35 A320neo. L'accord a été finalisé à l'occasion du salon aéronautique de Farnborough. Cette commande doit permettre au groupe d'assurer un flux continu de livraisons d'appareils de dernière génération à ses compagnies clientes jusqu'au milieu des années 2030.

Le directeur général de SMBC Aviation Capital, Peter Barrett, souligne que cette décision reflète la confiance du groupe dans la demande de long terme pour la famille A320neo ainsi que son engagement à accompagner les besoins de ses clients.

Airbus estime de son côté que cette commande illustre l'intérêt durable du marché pour cette gamme d'appareils. SMBC Aviation Capital, avec sa maison mère Sumitomo Corporation, totalise désormais plus de 900 engagements directs auprès d'Airbus sur l'ensemble des programmes du constructeur.

Un peu plus tôt dans la journée, le loueur avait déjà annoncé la commande de 100 appareils auprès de Boeing.

Ces annonces ne portent pour l'instant ni Airbus (-1,1%), ni Boeing (-2,2%).