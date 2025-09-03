Smartkem recule fortement au lendemain d'une hausse record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions de la société d'électronique Smartkem SMTK.O chutent de 22 % à 1,13 $ avant la mise sur le marché, un jour seulement après avoir enregistré 72 % de la plus forte hausse jamais enregistrée en une seule journée

** Mardi, la société a déclaré qu'elle avait engagé un cabinet de conseil pour explorer des alternatives stratégiques, ce qui a déclenché une frénésie d'achat et alimenté l'optimisme des investisseurs de détail

** Le prix de SMTK a dépassé 1 dollar pour la première fois depuis juillet

** Les actions des petites capitalisations cèdent souvent une partie de leurs gains à la suite d'une forte hausse des ventes au détail, lorsque l'élan s'estompe

** L'action a perdu la moitié de sa valeur depuis le début de l'année