Communiqué de presse SMART GOOD THINGS



Résultats du 1er semestre 2025



Smart Good Things Holding assure la direction et la coordination des activités opérationnelles de l’ensemble de ses filiales, en leur fournissant diverses prestations d’assistance, en particulier en matière juridique, financière et fiscale. La Société est également amenée à signer pour le compte de ses filiales

différents contrats cadres.



Faits marquants du 1er semestre



• Accord de reprise opérationnelle tripartite incluant Garance Retraite, SGTH et Salva



Le 7 mars 2025, la Société a conclu un accord de reprise opérationnelle avec la société SALVA et Garance Retraite, aux termes desquels il a été convenu la résiliation , notamment, à compter de cette date des conventions suivantes : convention de gouvernance, contrat de prestations de services et convention de blocage de compte courant d’associé, signés par les parties en date du 17 mai 2024. Par ailleurs et à la même date, la Société a procédé à la cession de la seule action Salva qu’elle détenait de sorte que SGTH ne détient plus aucune participation au capital de cette dernière.