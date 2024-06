Smart Good Things Holding Avis de réunion de l’assemblée générale annuelle le 26/07/2024

Les actionnaires de la société Smart Good Things Holding sont informés de la réunion de l’assemblée générale mixte annuelle (l’« Assemblée Générale Mixte ») le 26 juillet 2024 à 10 heures au siège social situé 59, avenue Marceau 75116 Paris.



L’Assemblée Générale Mixte sera amenée à délibérer sur un ordre du jour arrêté par le Conseil d’administration et les projets de résolutions mentionnés dans un avis de réunion publié au Bulletin des annonces légales et obligatoires, le 18 juin 2024 :



- au titre des résolutions présentées à titre ordinaire, l’Assemblée Générale Mixte se prononcera sur l’approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2023, l’affectation du résultat de l’exercice écoulé, le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées, la ratification de plusieurs conventions et la rémunération globale des membres du Conseil d’administration, ainsi que sur le renouvellement de l’autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société ;



- plusieurs résolutions seront présentées à titre extraordinaire lors de l’Assemblée Générale Mixte, dont le renouvellement de certaines délégations financières conférées au Conseil d’administration pour modifier le capital social et la délibération imposée par l’article L. 225-248 du Code de commerce en vue de décider l’absence de dissolution anticipée de la Société (capitaux propres de la Société inférieurs à la moitié du capital social).