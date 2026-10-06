SMAIO signe un nouvel accord pour sa plateforme ouverte KEOPS-4ME aux États-Unis

Dallas (États-Unis) & Lyon (France), le 6 octobre 2026 – 17h45 CEST – SMAIO (Software, Machines and Adaptative Implants in Orthopaedics – Euronext Growth Paris, Code ISIN : FR0014005I80 / Mnémonique : ALSMA, éligible PEA-PME), un acteur franco-américain spécialisé dans la chirurgie rachidienne complexe proposant une solution intégrée pré, intra et postopératoire basée sur un logiciel de planification 3D, des implants adaptatifs et des services associés, annonce la signature d'un accord de distribution avec DePuy Synthes (Raynham, Massachusetts), un leader mondial de technologies et solutions orthopédiques.



DePuy Synthes dispose de l'un des portefeuilles orthopédiques les plus complets au monde. Ses solutions couvrent la reconstruction articulaire, la traumatologie, la chirurgie craniomaxillofaciale, la chirurgie rachidienne et la médecine du sport. La Société a notamment mis au point et commercialise un écosystème complet de solutions pour la colonne vertébrale, comprenant VELYS™, une plateforme d’assistance robotique active, et le système de vis pédiculaires TriALTIS™, qui vient compléter son système de vis pédiculaires Expedium™ bien établi.