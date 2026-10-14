Smaio : La croissance reste en pause

Publication des résultats semestriels 2026
Après un chiffre d’affaires S1 en légère hausse (+3% à 5,1 M€, +8% à change constant), SMAIO publie des résultats en repli, en dessous de nos attentes. Ils reflètent à la fois l’accélération des investissements en R&D et commerciaux et une marge brute en retrait. L’EBITDA ressort à -0,8 M€ (vs -0,03 M€ au S1 2025) et le RNpg à -1,2 M€ (vs -0,7 M€). Le T3 est stable à 2,0 M€, la croissance des nouveaux comptes compensant tout juste le recul de quatre chirurgiens historiques aux Etats-Unis. La signature début octobre d’un accord de distribution avec DePuy Synthes, troisième partenaire industriel de l’open platform KEOPS-4ME, constitue en revanche une avancée majeure pour le développement commercial du groupe.
Recommandation
Nous abaissons notre objectif de cours à 7,50 € (vs 8,70 €) après actualisation de notre BP et des paramètres de marché (WACC, comps). Nous sommes toujours à Achat sur le titre.
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