SMAIO annonce une augmentation de capital de 3,6 M€ pour soutenir sa dynamique croissance sur le long terme
information fournie par Boursorama CP 06/03/2026 à 07:00

Augmentation de capital d’un montant total brut de 3,6 M€ par émission d’actions à bons de souscription d’actions (ABSA), au prix de 7 € par action
4 BSA donneront droit à la souscription d’1 action nouvelle au prix d’exercice de 7,30 €, avec une maturité de 3 ans, soit une levée supplémentaire potentielle d’environ 0,9 M€
Opération avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée à Eiffel Investment Group, un gérant d’actifs de renom et un investisseur long terme adhérant à la vision stratégique de SMAIO
Les fonds levés permettront de soutenir l’implantation industrielle aux États-Unis et les projets R&D de SMAIO

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : smaio@newcap.eu

SMAIO
6,8500 EUR Euronext Paris 0,00%

