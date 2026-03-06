SMAIO annonce une augmentation de capital de 3,6 M€ pour soutenir sa dynamique croissance sur le long terme

Augmentation de capital d’un montant total brut de 3,6 M€ par émission d’actions à bons de souscription d’actions (ABSA), au prix de 7 € par action

4 BSA donneront droit à la souscription d’1 action nouvelle au prix d’exercice de 7,30 €, avec une maturité de 3 ans, soit une levée supplémentaire potentielle d’environ 0,9 M€

Opération avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée à Eiffel Investment Group, un gérant d’actifs de renom et un investisseur long terme adhérant à la vision stratégique de SMAIO

Les fonds levés permettront de soutenir l’implantation industrielle aux États-Unis et les projets R&D de SMAIO



