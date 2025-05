SMAIO annonce la finalisation d’une levée de fonds de 2,5 M€, composée d’une augmentation de capital de 1,5 M€ et d’une émission d’obligations convertibles en actions de 1 M€

Dallas (États-Unis) & Lyon (France), le 12 mai 2025 – 17h45 CEST – SMAIO (Software, Machines and Adaptative Implants in Orthopaedics – Euronext Growth Paris Code ISIN : FR0014005I80 / Mnémonique : ALSMA, éligible PEA-PME), un acteur franco-américain spécialisé dans la chirurgie rachidienne complexe disposant d'une offre globale composée de logiciels, de dispositifs implantables et de services associés (la « Société »), annonce la réalisation effective d'une levée de fonds d'un montant total de 2,5 M€ (l' « Opération ») souscrite en totalité par NextStage AM (l' « Investisseur »), composée d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant de 1,5 M€ (l' « Augmentation de capital »), et d'une émission d'obligations convertibles en actions pour un montant de 1 M€ (l' « Emission d'OC »).



L'Opération, annoncée le 15 avril dernier, a été finalisée conformément au protocole d'investissement (LOI) conclu entre SMAIO et NextStage AM.



Philippe ROUSSOULY, Président directeur général de SMAIO , déclare : « Nous sommes ravis de la finalisation de cette levée de fonds de 2,5 M€, intégralement souscrite par notre actionnaire, NextStage AM, que je souhaite remercier à nouveau pour la confiance accordée à SMAIO et ses équipes.

Nous comptons allouer ces fonds de manière efficiente dans la structuration de notre déploiement commercial aux Etats-Unis et dans notre R&D, afin de continuer à offrir aux chirurgiens et leurs patients des solutions toujours plus performantes, précises et innovantes. »