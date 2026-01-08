SMAIO : Agenda financier 2026

Agenda financier 2026



Dallas (États-Unis) & Lyon (France), le 8 janvier 2026 – 18h00 CET – SMAIO (Software, Machines and Adaptive Implants in Orthopaedics – Euronext Growth Paris, Code ISIN : FR0014005I80 / Mnémonique : ALSMA, éligible PEA-PME), une société franco-américaine spécialisée dans la chirurgie rachidienne complexe proposant une solution intégrée pré, intra et postopératoire basée sur un logiciel de planification 3D, des implants adaptatifs et des services associés, annonce aujourd’hui son agenda financier indicatif pour l’exercice 2026.



Chiffre d’affaires annuel 2025 : Mardi 20 janvier 2026

Résultats annuels 2025 : Mardi 14 avril 2026

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 : Mardi 12 mai 2026

Assemblée Générale : Mardi 16 juin 2026

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2026 : Jeudi 16 juillet 2026

Résultats du 1er semestre 2026 : Mardi 13 octobre 2026

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026 : Jeudi 12 novembre 2026



Ce calendrier peut faire l’objet de modifications. Les publications auront lieu après la clôture du marché.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : smaio@newcap.eu