SMAIO accélère son déploiement aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 08:58
L'internalisation de la production et de la logistique aux Etats-Unis constitue le principal moteur de cette opération. L'objectif est de fluidifier la chaîne d'approvisionnement et d'accompagner la hausse des ventes. En parallèle, le renforcement des solutions technologiques de SMAIO reste un levier de différenciation pour gagner du terrain auprès des chirurgiens du rachis. L'entrée d'Eiffel au capital, à hauteur de 8,4%, traduit sa confiance dans la stratégie du groupe et renforce la crédibilité de la société sur un marché concurrentiel.
La dilution reste elle limitée, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital tomberait à 0,92%, et à 0,83% en base totalement diluée. L'émission est par ailleurs réalisée avec une légère prime (2,19%) sur le cours de clôture précédent. La capacité de SMAIO à attirer un acteur reconnu comme Eiffel, aux côtés de NextStage AM, contribue à stabiliser l'actionnariat institutionnel de cette small cap. L'opération laisse entrevoir une évolution vers un modèle de croissance plus structuré, dans lequel la maîtrise de l'outil industriel devient le socle pour une trajectoire durable.
