 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SMAIO accélère son déploiement aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 08:58

L'augmentation de capital de 3,6 MEUR annoncée par SMAIO marque une étape clé dans son expansion aux Etats-Unis. En réservant l'intégralité de l'opération à Eiffel Investment Group, au prix de 7 EUR par action, la medtech s'assure le soutien d'un investisseur institutionnel de long terme pour financer son déploiement opérationnel. Les fonds serviront d'abord à créer une unité de production de tiges K-ROD au Texas et un centre logistique interne. Cet ancrage local doit permettre de répondre plus directement à la demande nord-américaine, tout en poursuivant les efforts de R&D pour améliorer la précision chirurgicale de sa plateforme logicielle.

L'internalisation de la production et de la logistique aux Etats-Unis constitue le principal moteur de cette opération. L'objectif est de fluidifier la chaîne d'approvisionnement et d'accompagner la hausse des ventes. En parallèle, le renforcement des solutions technologiques de SMAIO reste un levier de différenciation pour gagner du terrain auprès des chirurgiens du rachis. L'entrée d'Eiffel au capital, à hauteur de 8,4%, traduit sa confiance dans la stratégie du groupe et renforce la crédibilité de la société sur un marché concurrentiel.

La dilution reste elle limitée, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital tomberait à 0,92%, et à 0,83% en base totalement diluée. L'émission est par ailleurs réalisée avec une légère prime (2,19%) sur le cours de clôture précédent. La capacité de SMAIO à attirer un acteur reconnu comme Eiffel, aux côtés de NextStage AM, contribue à stabiliser l'actionnariat institutionnel de cette small cap. L'opération laisse entrevoir une évolution vers un modèle de croissance plus structuré, dans lequel la maîtrise de l'outil industriel devient le socle pour une trajectoire durable.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Moyen-Orient: accalmie sur le pétrole, rebond des Bourses européennes
    information fournie par AFP 06.03.2026 10:14 

    Les Bourses européennes tentent un rebond vendredi, à la faveur d'une détente sur les prix du pétrole, dont les cours chahutent les marchés mondiaux depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Vers 08H50 GMT, Paris prenait 0,68%, Francfort 0,83%, Londres 0,65%. ... Lire la suite

  • Le maire de Limoges Emile Roger Lombertie, le 10 janvier 2025, à Limoges ( AFP / PASCAL LACHENAUD )
    Municipales: à Limoges, la guerre à droite nourrit l'espoir d'une gauche divisée
    information fournie par AFP 06.03.2026 10:01 

    Unis en 2014 pour s'emparer de "la Rome du socialisme", le maire de Limoges Émile Roger Lombertie et le président de la métropole Guillaume Guérin se déchirent 12 ans plus tard, offrant l'occasion à la gauche, elle aussi divisée, de reprendre ce bastion. Leur victoire ... Lire la suite

  • Les décombres après un attaque aérienne israélienne dans un quartier sud de Beyrouth, le 6 mars 2026, au Liban ( AFP / - )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 06.03.2026 09:55 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, qui entre vendredi dans son septième jour: - Une série d'explosions entendue à Tel-Aviv, après une alerte aux missiles iraniens Une série d'environ huit explosions a été entendue vendredi matin à Tel-Aviv, ... Lire la suite

  • Le mot Bourse figure sur la façade du Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris, située place de la Bourse à Paris
    L'Europe ouvre dans le vert avec l'espoir sur les prix de l'énergie
    information fournie par Reuters 06.03.2026 09:46 

    Les principales Bourses européennes sont dans ‌le vert en début de séance vendredi, en rebond au terme d'une semaine mouvementée, ​alors que le conflit au Moyen-Orient ne montre pas de signes d'apaisement, bien que Washington ait apporté un peu de soulagement en ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank