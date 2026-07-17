SMA Solar retrouve le soleil, Volvo Cars cale

La saison des résultats bat son plein et le marché trie. Georg Fischer s'envole après un semestre solide et des objectifs relevés et SMA Solar bondit grâce à un EBITDA très supérieur aux attentes. Mais les publications déçoivent aussi : Volvo Cars, AAK, Beijer Ref et Burberry reculent, pénalisés par des chiffres jugés trop justes ou des perspectives encore fragiles.

Actions en hausse

Georg Fischer ( 11%) : le groupe industriel suisse s'envole après une publication semestrielle bien accueillie et un relèvement de ses objectifs annuels. Les ventes organiques progressent de 5,7%, portées par la division Flow Solutions.

SMA Solar technology ( 7%) : le fabricant allemand d'onduleurs photovoltaïques bondit après la publication de ses résultats du deuxième trimestre. L'EBITDA atteint 64,7 MEUR, soit près du double du consensus des analystes. Le groupe relève ses perspectives annuelles, anticipant désormais un chiffre d'affaires compris entre 1 625 et 1 725 MEUR et un EBITDA entre 180 et 230 MEUR.

Adecco ( 6%) : le numéro un mondial du travail temporaire grimpe après que BNP Paribas a relevé sa recommandation de performance de marché à surperformance, assortissant ce mouvement d'un objectif de cours rehaussé de 19 CHF à 24 CHF, soit une révision à la hausse de près de 26%.

Bridgepoint ( 5%) : le gestionnaire d'actifs britannique progresse malgré un bénéfice net semestriel en baisse, à 22,7 MGBP contre 36,1 MGBP un an plus tôt. Le marché retient surtout la forte hausse des revenus opérationnels, passés de 290,4 MGBP à 422,2 MGBP, ainsi qu'un dividende intérimaire légèrement relevé.

SAAB ( 3%) : le constructeur suédois d'armement est propulsé par des résultats semestriels supérieurs aux attentes, avec une hausse du bénéfice net, du chiffre d'affaires et un bénéfice d'exploitation au-dessus du consensus. L'essor des commandes de défense, dans un contexte géopolitique tendu, conforte la dynamique du groupe.

Actions en baisse

Volvo Cars (-8%) : la filiale de Geely déçoit avec des résultats du deuxième trimestre en demi-teinte: si le groupe renoue avec les bénéfices, ceux-ci ressortent en recul et le chiffre d'affaires se contracte, une combinaison qui pèse sur la confiance des investisseurs.

AAK (-7%) : le raffineur suédois d'huiles végétales spécialisées pâtit de la publication de ses résultats semestriels du deuxième trimestre 2026 peu convaincants. La réaction des investisseurs traduit une déception quant aux indicateurs opérationnels présentés lors de la conférence analytique conduite par le PDG Johan Westman.

Beijer Ref (-5%) : le grossiste suédois en climatisation et réfrigération industrielle est sanctionné par la publication, de ses résultats du deuxième trimestre 2026, accueillis défavorablement par le marché. Le consensus Bloomberg tablait sur un EBITA ajusté de 1 295 MSEK, une barre que les investisseurs jugent insuffisamment franchie au regard des attentes.

Burberry (-4%) : la maison britannique publie un chiffre d'affaires du premier trimestre conforme aux attentes, sans réelle surprise à la hausse, ce qui prive le titre de catalyseur positif. Cette publication intervient dans un contexte déjà difficile pour le luxe. Les tensions au Moyen-Orient pèsent sur les dépenses touristiques en Europe, nuançant les perspectives du groupe.