 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 133,12
+0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

SM Energy et Civitas Resources vont fusionner dans le cadre d'une opération de 12,8 milliards de dollars
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 12:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre -

Les sociétés pétrolières et gazières américaines SM Energy

SM.N et Civitas Resources CIVI.N ont annoncélundi qu'elles vont fusionner pour former une société de 12,8 milliards de dollars.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CIVITAS RES
28,830 USD NYSE +0,33%
Gaz naturel
4,12 USD NYMEX +0,19%
Pétrole Brent
64,74 USD Ice Europ -0,51%
Pétrole WTI
60,94 USD Ice Europ +0,11%
SM ENERGY
20,890 USD NYSE +1,68%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank