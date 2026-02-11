SM Energy cherche des acheteurs pour ses actifs dans le domaine du gaz naturel Eagle Ford, selon certaines sources

SM Energy SM.N a lancé le processus de vente de certains de ses actifs de production de gaz naturel dans le bassin de schiste d'Eagle Ford, au sud du Texas, alors qu'elle cherche à réduire sa dette suite à sa fusion avec Civitas, d'une valeur de près de 13 milliards de dollars, ont déclaré trois sources familières avec le sujet.

* SM Energy a conclu la fusion le mois dernier et a repris environ 5 milliards de dollars de dettes nettes de Civitas dans le cadre de l'opération entièrement en actions.

* La société a annoncé précédemment son intention de dégager au moins 1 milliard de dollars de cessions au cours de la première année suivant la conclusion de l'opération, afin de réduire sa dette et de consolider son bilan.

* SM Energy n'a pas divulgué précédemment les actifs dont elle prévoyait de se séparer.

* Les actifs d'Eagle Ford que SM Energy commercialise devraient rapporter plus de 500 millions de dollars, selon l'une des sources.

* La société a engagé la banque d'investissement RBC Capital Markets RY.TO pour gérer la vente aux enchères des actifs, ont déclaré les sources, sous couvert d'anonymat afin de pouvoir discuter d'informations confidentielles.

* Les actifs produisent environ 250 millions de pieds cubes équivalents de pétrole et de gaz par jour, ont ajouté les sources.

* SM Energy et RBC n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

* SM Energy a déclaré que ses principaux actifs à l'avenir seraient la production dans le bassin permien du Texas et du Nouveau-Mexique. La société possède également des actifs dans le bassin DJ du Colorado et dans le bassin Uinta de l'Utah.

* SM Energy publiera ses résultats pour le quatrième trimestre le 25 février.