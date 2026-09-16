Sling Therapeutics lève 123 millions de dollars pour faire progresser le développement d'un médicament contre la maladie oculaire thyroïdienne

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par Kunal Das et Siddhi Mahatole

La société de développement de médicaments Sling Therapeutics a annoncé mercredi avoir levé 123 millions de dollars pour poursuivre un essai clinique de phase avancée portant sur son médicament expérimental administré par voie orale destiné au traitement de l'ophtalmopathie thyroïdienne.

Cette maladie provoque une inflammation et un gonflement autour des yeux, pouvant entraîner une exophtalmie et une perte de la vision.

Voici plus de détails:

* La société privée a indiqué qu’elle utiliserait ces fonds pour étudier son médicament oral, le linsitinib, dans le cadre d’un essai clinique de phase avancée mené auprès d’environ 130 adultes atteints d’une ophtalmopathie thyroïdienne active modérée à sévère.

* Les participants recevront soit 150 mg de linsitinib, soit un placebo, deux fois par jour pendant 24 semaines.

* Lors d’un essai antérieur, le linsitinib avait réduit le bombement des yeux, atteignant ainsi l’objectif principal de l’étude, et avait également démontré un profil de sécurité différencié par rapport aux préoccupations liées à des traitements similaires, notamment les problèmes auditifs et les variations de la glycémie et des cycles menstruels.

* S’il est approuvé, le linsitinib deviendrait le premier médicament oral autorisé pour traiter l’ophtalmopathie thyroïdienne, offrant ainsi une alternative aux traitements intraveineux tels que le Tepezza d’Amgen ( AMGN.O ) et le Lumvoade Viridian Therapeutics ( VRDN.O ) .

* Ryan Zeidan, directeur général de Sling, a déclaré à Reuters que le linsitinib pourrait offrir une alternative aux patients dont les besoins ne sont pas pleinement satisfaits par les produits biologiques actuels, notamment ceux préoccupés par les risques de perte auditive liés au Tepezza et au Lumvoa, ou ceux pour qui un traitement par voie intraveineuse n’est pas envisageable.

* Ce tour de table de série C a été mené par la société de capital-risque Forbion, avec la participation de TPG Life Sciences Innovations et de Sectoral Asset Management.

* Dans le cadre de cet accord de financement, Sling a également nommé Regina Salvat, de Forbion, et François Beaubien, de Sectoral Asset Management , au sein de son conseil d’administration .