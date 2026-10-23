SLB table sur une année 2027 plus solide grâce à la reprise au Moyen-Orient et dépasse les prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* SLB dépasse les prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre

* Le chiffre d'affaires au Venezuela devrait plus que doubler en 2026

* Le chiffre d'affaires du troisième trimestre au Moyen-Orient et en Asie progresse de 9 % par rapport au trimestre précédent

* L'action progresse d'environ 6 %

(Ajout de détails issus de la conférence téléphonique tout au long de l'article)

par Sumit Saha

Vendredi, SLB SLB.N a dépassé les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre, grâce à une forte demande pour ses équipements pétroliers en Amérique du Nord, et a laissé entrevoir des perspectives optimistes pour 2027, alors que l'activité au Moyen-Orient se redresse après les perturbations liées aux conflits.

L'action du plus grand prestataire mondial de services pétroliers a bondi d'environ 7 %.

Les clients orientent de plus en plus leurs investissements vers l’optimisation de la production et la récupération améliorée des actifs existants, tandis que la résolution des perturbations liées aux conflits au Moyen-Orient pourrait apporter un élan supplémentaire l’année prochaine, a déclaré Olivier Le Peuch, directeur général de SLB, lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

Plus tôt cette semaine, son concurrent Halliburton HAL.N avait prévu une croissance de son chiffre d’affaires de l’ordre de 5 % en 2027, invoquant la reprise au Moyen-Orient et les efforts de reconstitution des stocks.

Le chiffre d’affaires de SLB au Moyen-Orient et en Asie a progressé de 9 % par rapport au trimestre précédent pour atteindre 2,81 milliards de dollars au troisième trimestre, même s’il était en recul de 6 % par rapport à l’année précédente.

L'activité s'est améliorée en Irak, au Koweït, à Oman, en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis, bien que certains pays aient connu de nouvelles perturbations au cours des dernières semaines du trimestre, a indiqué la société.

Le Moyen-Orient est le premier marché de SLB, représentant 34 % du chiffre d’affaires total en 2025.

SLB prévoit que son chiffre d’affaires au Moyen-Orient au quatrième trimestre restera stable par rapport au troisième et que son chiffre d’affaires total s’élèvera à environ 10 milliards de dollars, en hausse de 5 % à 7 % par rapport au trimestre précédent.

La société a publié un bénéfice ajusté de 64 centimes par action au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 62 centimes, selon les données de LSEG.

Ce résultat supérieur aux prévisions s’explique par l’intensification des activités de forage pétrolier et gazier en Amérique du Nord, où le chiffre d’affaires trimestriel a bondi de 24 % pour atteindre 2,40 milliards de dollars.

M. Le Peuch a déclaré que le chiffre d’affaires au Venezuela était en passe de plus que doubler cette année et pourrait connaître une croissance exponentielle en 2027, à mesure que les opérateurs internationaux intensifient leurs investissements.

En août, Reuters avait rapporté que SLB et la société d’État vénézuélienne PDVSA avaient signé un contrat accordant à l’entreprise américaine l’accès aux données sur les gisements pétroliers du pays, qui possède les plus grandes réserves de brut au monde.

Le chiffre d'affaires total au troisième trimestre s'est élevé à 9,45 milliards de dollars, dépassant les estimations de 9,28 milliards de dollars.