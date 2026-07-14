SLB s'associe à Liberty Energy pour fournir des composants modulaires et de l'électricité aux centres de données

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SLB SLB.N a annoncé mardi avoir conclu un partenariat avec Liberty Energy LBRT.N afin de fournir des composants modulaires et de l'électricité aux centres de données, alors que ces entreprises de services pétroliers cherchent à tirer parti de la demande en forte hausse liée à l'essor de l'intelligence artificielle.

* Dans le cadre de cet accord, SLB a indiqué qu’elle concevrait et fournirait des composants modulaires et préfabriqués pour des projets de centres de données, tandis que Liberty assurerait la production d’électricité à partir de gaz naturel.

* Cet accord s’inscrit dans une tendance plus large des prestataires de services pétroliers à fournir des équipements électriques, des turbines et des solutions de données.

* SLB est déjà un partenaire de conception pour des centres de données IA modulaires reposant sur la technologie

NVDA.O de Nvidia, et collabore avec le fabricant américain de puces pour créer une plateforme, AI Factory for Energy, destinée à aider les producteurs de pétrole et de gaz ainsi que les compagnies d’électricité à appliquer l’IA à de vastes quantités de données opérationnelles.

* SLB a livré plus de 1,3 GW d’infrastructures de centres de données modulaires préfabriqués depuis avril 2024 et prévoit que le volume cumulé des livraisons dépassera les 2 GW à l’échelle mondiale d’ici la fin de l’année. Liberty prévoit de déployer environ 3 GW de projets énergétiques d’ici 2029.

* SLB a cédé en 2020 à Liberty sa division nord-américaine de fracturation hydraulique .

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