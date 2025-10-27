SLB s'allie à Ormat pour les systèmes géothermiques améliorés
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 14:25
'Les EGS est la prochaine génération de technologie géothermique, destinée à libérer l'énergie géothermique dans les régions au-delà des ressources géothermiques conventionnelles', précise le groupe de technologies pour le domaine de l'énergie.
Ensemble, ils ont l'intention de rationaliser le déploiement des projets. Ils développeront et testeront des solutions EGS pour permettre une adoption à grande échelle. Cette collaboration comprendra la conception et la construction d'un projet pilote sur un site d'Ormat.
Le premier projet de démonstration conjoint permettra d'accélérer le développement de nouvelles technologies et techniques nécessaires pour les EGS, ainsi que l'optimisation de l'intégration avec les installations de surface afin de maximiser la production et la durabilité.
