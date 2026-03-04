 Aller au contenu principal
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 14:01

(Actualisé avec secteur du voyage et de l'énergie, Bath&Body, secteur lié au bitcoin)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en ordre dispersé, avec le Dow Jones .DJI en légère baisse (-0,14%), le Standard & Poor's 500

.SPX stable et un gain de 0,1% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DU VOYAGE - Les actions liées au secteur des transports et du tourisme, sensibles à la hausse des prix du pétrole, progressent légèrement dans les échanges en avant-Bourse après avoir subi de lourdes pertes en début de semaine en raison du conflit au Moyen-Orient.

Les titres AMERICAN AIRLINES UAL.O , CARNIVAL CCL.N et NORWEGIAN CRUISE NCLH.N sont tous indiqués en petite hausse mercredi.

* LES PRODUCTEURS DE PÉTROLE et GAZ tels qu'OCCIDENTAL

OXY.N et NETXDECADE NEXT.O sont en revanche en baisse d'environ 2% en avant-Bourse après leurs récents gains.

* Les négociations entre BLACKSTONE BX.N et NEW WORLD DEVELOPMENT 0017.HK sont au point mort, la famille Cheng refusant de céder le contrôle du promoteur immobilier hongkongais, rapporte mercredi Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

Par ailleurs, le fonds de crédit privé phare de BLACKSTONE a été confronté à une vague de retraits au premier trimestre, dans un contexte de nervosité croissante des investisseurs à l'égard du crédit privé et de difficultés rencontrées par son concurrent plus petit BLUE OWL CAPITAL OWL.N .

* INTEL INTC.O a annoncé mardi que le président de son conseil d'administration, Frank Yeary, prévoyait de partir à la retraite à l'issue de l'assemblée générale du groupe, en mai prochain, ajoutant qu'il serait remplacé par Craig Barratt, qui a rejoint l'an dernier le conseil d'administration.

* BATH&BODY BBWI.N a déclaré mercredi anticiper une baisse plus importante que prévu par Wall Street de son chiffre d'affaires annuel, alors que les consommateurs réduisent leurs dépenses non essentielles. L'action prend 5% en avant-Bourse.

* CROWDSTRIKE CRWD.O a annoncé mardi des prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 supérieures aux estimations de Wall Street, misant sur une demande soutenue pour ses solutions de cybersécurité basées sur l'intelligence artificielle.

* MODERNA MRNA.O a accepté de verser jusqu'à 2,25 milliards de dollars à Genevant Sciences, une filiale de ROIVANT SCIENCES ROIV.O , et à ARBUTUS BIOPHARMA ABUS.O pour régler un litige juridique de longue date concernant la technologie qui a rendu possible la mise au point de son vaccin contre la COVID-19, ont annoncé mardi les entreprises concernées.

L'action prend près de 7% en avant-Bourse.

* STRATEGY MSTR.O et COINBASE COIN.O progressent 6,8% et 5,5% en avant-Bourse, portés par la hausse du bitcoin, qui a atteint son plus haut niveau en plus de trois semaines après ses récentes pertes et s'échange à nouveau au-dessus des 70.000 dollars

(Rédigé par Mara Vîlcu et Diana Mandia)

