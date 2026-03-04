 Aller au contenu principal
Adidas sanctionné en Bourse, minimise l'impact du conflit au Moyen-Orient
information fournie par AFP 04/03/2026 à 13:56

Bjoern Gulden, le patron d'Adidas, le 4 mars 2026, à Herzogenaurach, en Allemagne ( AFP / Karl-Josef Hildenbrand )

L'action du deuxième équipementier sportif mondial Adidas chutait mercredi en Bourse après des prévisions de résultats inférieures aux attentes, tout en relativisant pour l'instant l'impact attendu de la guerre au Moyen-Orient.

Le monde vit une "énorme crise", notamment au "Moyen-Orient", ce qui signifie que "l'agilité, la rapidité et la capacité à réagir sont plus importantes que de suivre un plan" arrêté d'avance, a déclaré le patron de la marque aux trois bandes, Bjørn Gulden, lors de la présentation des résultats de 2025 en forte hausse.

Adidas emploie 3.000 personnes dans la région du Golfe et y compte 350 magasins, dont l'un a été détruit en Israël, sans faire de victime.

Un impact est attendu sur le chiffre d'affaires des magasins fermés temporairement, mais "la priorité est nos équipes dans la région", a ajouté Harm Ohlmeyer, directeur financier d'Adidas.

- Détroit d'Ormuz -

Le groupe produit ses textiles et chaussures en Asie, surtout au Vietnam, et les expédie via le Moyen-Orient, où la fermeture des aéroports entraînera des retards. ( AFP / Karl-Josef Hildenbrand )

Le groupe produit ses textiles et chaussures en Asie, surtout au Vietnam, et les expédie via le Moyen-Orient, où la fermeture des aéroports entraînera des retards.

En revanche, les perturbations dans le détroit d'Ormuz affectent surtout l'approisionnement des pays du Golfe, sans impact pour l'Europe ni l'Amérique du Nord.

"Bien sûr, tout dépendra de la durée" du conflit avec l'Iran, selon M. Ohlmeyer.

Le rival de Nike a dégagé un bénéfice net part du groupe de 1,34 milliard d'euros en 2025, en hausse de 75% sur un an, a-t-il annoncé.

Pour l'année en cours, il vise un chiffre d'affaires en hausse de 2 milliards d'euros, après le record de 24,8 milliards en 2025, en hausse de près de 5% sur un an, ou de 10% hors effets de change.

Le résultat d'exploitation devrait atteindre 2,3 milliards d'euros, en incluant une charge de 400 millions d'euros à cause d'effets de change et des droits de douane américains, pour moitié chacun.

Ceux-ci ayant représenté 120 millions d'euros l'an dernier, or Adidas pourrait se joindre aux entreprises voulant poursuivre le gouvernement américain, après que la Cour Suprême a déclaré ces droits de douane en partie illégaux.

"Nous allons attendre de voir comment cela évolue", a déclaré M.Ohlmeyer.

En 2025, la marge en termes de résultat d'exploitation rapporté aux ventes a augmenté de 8,3% à 8,6% mais en deçà de l'objectif de 10% visé.

Cette marque devrait être atteinte en 2027, et même dépassée en 2028.

A la Bourse de Francfort, les investisseurs renvoyaient Adidas à la dernière place de l'indice Dax, en chute de 7% à la mi-journée, en raison d'objectifs jugés peu ambitieux.

- Coupe du monde de foot -

Pour 2026, le groupe d'Herzogenaurach peut compter sur les Jeux olympiques d'hiver et la Coupe du monde de football cet été, qui devrait à elle seule générer un milliard d'euros de chiffre d'affaires, du ballon officiel aux tenues des équipes ( AFP / Karl-Josef Hildenbrand )

Pour 2026, le groupe d'Herzogenaurach peut compter sur les Jeux Olympiques d'hiver et la Coupe du monde de football cet été, qui devrait à elle seule générer un milliard d'euros de chiffre d'affaires, du ballon officiel aux tenues des équipes.

Les ventes de chaussures, sa première source de revenus, vont continuer à être tirées par des modèles rétro et les modèles de running Adizero, comme d'autres collections alliant sport et confort.

Le segment lifestyle bénéficie d'un assortiment élargi et compte sur des partenariats avec des vedettes, notamment avec la star portoricaine Bad Bunny.

M. Gulden a vu son mandat à la tête d'Adidas prolongé jusqu'en 2030, a par ailleurs annoncé mercredi le conseil de surveillance du groupe.

De quoi "rassurer les investisseurs sur la trajectoire de l'entreprise", selon les analystes de Deutsche Bank.

Arrivé début 2023 en provenance du rival Puma, il a dû gérer la fin douloureuse de la collaboration avec le rappeur controversé Ye, auteur de propos antisémites.

Adidas n'a plus tiré aucun revenu l'an dernier de la gamme de baskets Yeezy, fruit de ce partenariat.

Le marché n'a pas honoré le fait qu'Adidas prévoit un dividende en hausse de 40% au titre de 2025, à 2,80 euros par action. Il espère aussi racheter jusqu'à 1 milliard d'euros d'actions par an en 2027 et 2028, après un montant équivalent cette année.

Dividendes
Sport
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ADIDAS
138,600 EUR XETRA -5,78%
NIKE -B-
59,400 USD NYSE 0,00%
PUMA
21,920 EUR XETRA +0,41%
