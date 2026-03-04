Abercrombie & Fitch en baisse à cause de prévisions de ventes annuelles décevantes

4 mars - ** Les actions du distributeur de vêtements Abercrombie & Fitch ANF.N en baisse de 2% à 95,76 $ avant le marché ** La société prévoit une croissance modérée des ventes pour l'année et a déclaré qu'elle tenait compte de l'impact des droits de douane américains de 15 % imposés par Donald Trump à la suite de la décision de la Cour suprême d'annuler les taxes d'urgence du gouvernement

** Les ventes nettes annuelles devraient augmenter de 3 à 5 %, alors que les analystes s'attendaient à une hausse de 4,2 %

** Toutefois, le bénéfice net annuel par action devrait se situer entre 10,20 et 11 dollars, le point médian étant supérieur aux attentes des analystes (10,3 dollars), selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice net ajusté par action du 4ème trimestre s'élève à 3,68 $, dépassant les attentes de 3,57 $; toutefois, les ventes nettes sont conformes aux estimations

** L'action a chuté de 15% en 2025