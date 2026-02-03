SLB remporte un contrat de 1,5 milliard de dollars pour la prochaine phase de développement du champ de Mutriba

Le fournisseur de services pétroliers SLB SLB.N a déclaré mardi que Kuwait Oil Company lui avait attribué un contrat intégré de cinq ans, d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, pour la conception, le développement et la gestion de la production du champ de Mutriba au Koweït.