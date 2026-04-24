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SLB recule en raison d'une baisse de son bénéfice au premier trimestre, imputable aux perturbations au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 13:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 avril - ** L'action de la société de services pétroliers SLB SLB.N recule d'environ 3 % à 53,56 $ avant l'ouverture du marché

** La société affiche une baisse de son bénéfice au premier trimestre, la guerre en Iran ayant pesé sur la demande

** Elle affiche un bénéfice de 752 millions de dollars (XX millions d'euros) au premier trimestre, soit 50 cents par action, contre 797 millions de dollars (XX millions d'euros), soit 58 cents par action, un an plus tôt

** Le chiffre d'affaires au Moyen-Orient et en Asie a chuté de 10 % pour s'établir à 2,69 milliards de dollars (XX milliards d'euros) au cours du trimestre

** Le chiffre d'affaires en Amérique du Nord a reculé de 2 % à 2,17 milliards de dollars (XX milliards d'euros) au cours du trimestre considéré

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 42,6 % depuis le début de l'année

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