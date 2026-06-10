Cie des Alpes encaisse 127 MEUR après la fin de la concession du domaine skiable

Le groupe a perçu l'essentiel des indemnités et produits de cession liés au transfert de l'exploitation du domaine skiable de Tignes à une société publique locale.

Compagnie des Alpes annonce que sa filiale STGM, détenue à 78%, a reçu 127 MEUR à la suite du transfert, le 1er juin, de l'exploitation du domaine skiable de Tignes à la société publique locale ALTTA.

Ce montant comprend 88,2 MEUR correspondant à 90% de l'indemnité due au titre des biens de retour, sans impact sur le compte de résultat, ainsi qu'un premier versement de 38,3 MEUR avant impôt lié aux biens de reprise et aux biens propres.

Le solde des indemnités et produits de cession, estimé à près de 10 MEUR, devrait être versé d'ici la fin de l'exercice fiscal 2025/26.

Au total, la Compagnie des Alpes prévoit de recevoir environ 107 MEUR d'indemnisations, dont 76 MEUR au titre des biens de retour et 31 MEUR liés aux biens de reprise et aux biens propres, ces derniers devant contribuer positivement à l'excédent brut opérationnel (EBO) du groupe.

Le groupe réaffirme son intention d'affecter l'ensemble de ces sommes au financement de ses projets de développement.

Le titre Cie des Alpes a progressé de 1,36% aujourd'hui à Paris mais affiche un repli de 12% depuis le début de l'année.