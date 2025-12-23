SLB reçoit un contrat de cinq ans d'Aramco pour des services relatifs aux champs de gaz non conventionnels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
SLB SLB.N a déclaré mardi avoir reçu un contrat de cinq ans pour fournir à Saudi Aramco
2223.SE des services pour les champs de gaz non conventionnels du géant de l'énergie.
Le géant pétrolier d'État d'Arabie saoudite a déclaré en mai qu'il avait signé plusieurs accords préliminaires avec de grandes entreprises américaines, d'une valeur potentielle de 90 milliards de dollars, afin d'approfondir les liens commerciaux avec les États-Unis.
Le contrat porte sur la stimulation avancée, l'intervention sur les puits, l'automatisation de la fracturation et les solutions numériques pour aider à exploiter les ressources en gaz non conventionnel de l'Arabie saoudite, a déclaré mardi le principal fournisseur de services pétroliers.
