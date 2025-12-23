SLB reçoit un contrat d'Aramco dans le gaz non conventionnel
information fournie par Zonebourse 23/12/2025 à 15:38
Le contrat englobe la stimulation avancée, l'intervention dans les puits, l'automatisation de la fracturation hydraulique et des solutions numériques, qui sont essentielles pour libérer le potentiel des ressources gazières non conventionnelles.
"Cet accord représente une avancée importante dans les efforts d'Aramco pour diversifier son portefeuille énergétique en accord avec la Vision 2030 et les objectifs de transition énergétique", explique Steve Gassen, vice-président exécutif de Géographies, SLB.
Le groupe de technologies pour l'énergie estime que ses solutions mises au service de la compagnie saoudienne fourniront les outils pour atteindre de nouveaux standards de performance dans le développement de gaz non conventionnel.
A lire aussi
-
Le Venezuela, connu pour son or noir, le pétrole, dispose aussi d'un or brun: son rhum, lancé à la conquête du monde pour sortir d'un marché national exigu et en pleine mutation. Récompensé par d'innombrables médailles lors de concours internationaux, apprécié ... Lire la suite
-
L'Etat pakistanais a annoncé mardi avoir vendu pour 409 millions d'euros une part majoritaire de 75% dans la compagnie aérienne nationale Pakistan International Airlines (PIA) après une première tentative ratée de privatisation l'année dernière. Le gouvernement ... Lire la suite
-
par Dan Peleschuk La Russie a lancé aux premières heures de la journée de mardi une vaste attaque aérienne contre l'Ukraine à l'aide de dizaines de missiles et de centaines de drones, faisant trois morts, dont un enfant de quatre ans, et provoquant d'importantes ... Lire la suite
-
"C'est la principale menace" : le directeur de Tchernobyl sonne l'alarme face au spectre d'une frappe sur le sarcophage de confinement
Mise en service en 2019, l'arche qui recouvre le réacteur n°4 de la centre nucléaire a été endommagée par une frappe de drone en février dernier. Une frappe russe pourrait provoquer l'effondrement de l’abri antiradiations interne de la centrale nucléaire de Tchernobyl, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer