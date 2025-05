SLB: lance Electris pour optimiser la production de puits information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 14:56









(CercleFinance.com) - SLB annonce le lancement d'Electris, un portefeuille de technologies de complétion de puits électriques numériques permettant d'augmenter la production et la récupération tout en réduisant le coût total de possession d'un actif.



Ces technologies permettent de contrôler en temps réel l'ensemble de la zone productive du puits, offrant ainsi des informations de production à travers le réservoir.



Cela permet aux opérateurs de prédire, adapter et agir en fonction des conditions dynamiques de production, améliorant ainsi la gestion du réservoir et accédant à des réserves laissées par les systèmes conventionnels.



Paul Sims, président des systèmes de production, assure que Electris permettra de 'mieux exploiter les actifs avec moins d'interventions coûteuses'.







